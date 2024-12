Anna Kalinskaya e la drastica scelta per il compleanno: c'entra Sinner

Il mistero del viaggio di Jannik Sinner a Miami per festeggiare il compleanno di Anna Kalinskaya sembra destinato a continuare. Nelle scorse ore la tennista russa ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti della festecciola organizzata per i suoi 26 anni. Secondo alcune voci, Jannik avrebbe compiuto un viaggio lampo dall'Italia agli Stati Uniti per partecipare alla festa. Tuttavia, non esistono foto o video ufficiali che confermino tale spostamento. Poi il campione è rientrato rapidamente in patria per presenziare ai SuperTennis Awards, il gala organizzato in suo onore e delle eccellenze del tennis italiano.