Beckham, commovente addio alla receptionist dello United: "Quella promessa ai miei genitori..."

David Beckham, il gesto social per Kath Phipps

"Sarai per sempre nei nostri cuori. Il primo e l'ultimo volto che avrei sempre visto era Kath seduta alla reception all'Old Trafford in attesa di darmi i biglietti per la partita, lei era il cuore pulsante del Manchester United, tutti sapevano chi era Kath e tutti la adoravano", ha scritto il proprietario dell'Inter Miami. Poi ha proseguito: "Mi sono trasferito a Manchester a 15 anni e Kath ha fatto una promessa a mia madre e mio padre: ‘Mi prenderò cura del vostro ragazzo per voi, non preoccupatevi'. E da quel primo giorno fino all'ultimo giorno che ho passato con lei è esattamente quello che ha fatto. Old Trafford non sarà più lo stesso senza il tuo sorriso mentre varchiamo quelle porte… Ti vogliamo bene". Secondo una fonte citata dal Sun, David Beckham si era prefissato di far visita a Kath Phipps a casa sua, consapevole che le sue condizioni di salute stavano peggiorando. "È stato un momento incredibilmente emozionante", ha dichiarato la fonte, sottolineando il profondo legame che univa l'ex calciatore alla donna, una figura materna per molti giovani calciatori del Manchester United durante i suoi 56 anni di servizio al club...