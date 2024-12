Wanda Nara e la bordata a China Suarez. Su Icardi: "La giustizia ci chiede..."

Wanda Nara ha recentemente affrontato questioni legali legate alla sua separazione da Mauro Icardi e ha espresso chiaramente le sue intenzioni riguardo al futuro rapporto con il padre delle sue figlie. La showgirl ed imprenditrice argentina è tornata a parlare del rapporto che ha oggi con il calciatore del Galatasaray, dopo le accuse reciproche e le denunce: "Stiamo lavorando per cercare di risolvere le cose". La conduttrice di Bake Off Famosos ha altresì espresso la speranza che, seguendo le indicazioni della giustizia, possano stabilire con il suo ex un buon rapporto in futuro: "Non per ora, ma sicuramente da quello che la giustizia ci sta chiedendo, avremo un buon rapporto".