Kate Middleton, altro intervento tenuto segreto: la cicatrice sulla testa

Kate Middleton ha affrontato delle sfide di salute significative nel corso della sua vita. Nel marzo 2024, ha annunciato pubblicamente di essere malata di cancro e di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva . In un videomessaggio, ha condiviso: "È stato un enorme shock per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte". Questa non è stata la prima volta che Kate ha dovuto affrontare seri problemi di salute. Durante l'adolescenza, mentre frequentava il Marlborough College, le fu scoperta una formazione sulla tempia sinistra, sotto l'attaccatura dei capelli.

Kate Middleton, il nodulo e l'operazione durante il college

In seguito al rinvenimento e dopo un consulto medico che definì il nodulo "potenzialmente pericoloso", fu necessario un intervento chirurgico urgente, che ha lasciato una cicatrice di circa otto centimetri sulla testa della principessa del Galles. La notizia dell'operazione è emersa solo anni dopo, quando il pubblico notò il segno durante un impegno reale. Fonti reali hanno confermato che si trattava del risultato di un'operazione avvenuta durante l'infanzia, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. La scrittrice Katie Nicholls, autrice del libro "Kate: The Future Queen", ha svelato che l'operazione creò grande preoccupazione per i Middleton. Ann Parching, allora preside della scuola, ricordò che Kate si sottopose all'intervento durante l'anno accademico, cosa che suscitò preoccupazione tra i suoi compagni di classe, soprattutto perché "era accaduto poco dopo la morte di un altro studente per un tumore al cervello"...