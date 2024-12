"Ti amo tantissimo": storico coming out del tennista e post col fidanzato

Joao Lucas Reis da Silva , tennista brasiliano attualmente numero 367 del ranking ATP, ha scelto di fare coming out sui social, condividendo un post su Instagram accanto al suo fidanzato. Nell'immagine si vedono i due in una spiaggia di Rio de Janeiro, dove Reis sta trascorrendo la off-season dopo una lunga stagione di competizioni. A commento dello scatto, si legge: " Buon compleanno, buona vita. Ti amo tantissimo ". Questo gesto lo rende il primo tennista in attività a fare coming out, una decisione che rompe un tabù in uno sport ancora piuttosto conservatore.

I casi di Vahaly e Reboul

In passato, Brian Vahaly, ex numero 64 del mondo, aveva dichiarato la propria omosessualità nel 2017, ma solo dieci anni dopo il ritiro dal tennis professionistico. In un'intervista, aveva spiegato di aver temuto l’impatto che questa rivelazione avrebbe potuto avere sulla sua carriera, citando episodi di omofobia che sentiva frequentemente nel circuito ATP. Due anni fa, il francese Fabien Reboul, numero 54 del ranking di doppio, aveva pubblicato su Instagram una foto che lo ritraeva mentre baciava il collega e compagno di doppio Maxence Broville. La didascalia, altrettanto romantica, diceva: "Non mi sono innamorato di te, il tuo amore mi ha spinto a questo". Tuttavia, il post scomparve nel giro di poche ore, sostituito da un commento criptico: "La gente può parlare, la gente può giudicare, ma io continuerò ad essere me stesso". La vicenda rimase avvolta nel mistero, ma furono in tanti ad interpretarlo come un gesto a metà, forse condizionato dalla pressione esterna. e tanti sono stati i casi simili. Il post di Reis da Silva, invece, non lascia spazio a dubbi.