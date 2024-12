"Questa frase me l'hai sempre dedicata": Sofia Goggia e la lezione della madre

Sofia Goggia, il post per mamma Giuliana

Rivivendo l'incubo vissuto e mostrando un lato più vulnerabile di sé, lontano dall'immagine dell'atleta determinata, Sofia Goggia ha esordito il lungo messaggio rivolto alla madre, scrivendo: "Mantieni nel tuo cuore il tuo sogno”. La campionessa, che si appresta al debutto nella Coppa del mondo di sci, ha poi proseguito: “Questa frase me l’hai sempre dedicata, scritta in ogni bigliettino d’augurio, sussurrata all’orecchio tutte le volte che ero in procinto di partire per le mie gare, dopo avermi dato un bacio, stretta forte in uno di quei soliti tuoi abbracci, abbracci dove ti sei sempre commossa; quei tuoi occhi lucidi, pieni di emozione e apprensione, apprensione di cui spesso, intimamente, nella mia vita, ho faticato a reggerne il peso, li ho impressi dentro e li custodisco come fonte del tuo Amore". Ed ancora: ""Tieni i tuoi sogni nel tuo Cuore… e non permettere a nessuno di rubarteli”, hai aggiunto quando prima di questa trasferta mi accarezzavi dolcemente sul divano: le lacrime ci rigavano il viso"....