Wanda Nara, vacanze romane con LGante: l'incontro con gli avvocati

Primo viaggio di coppia per Wanda Nara e LGante . Dopo i folli festeggiamenti per il compleanno dell'ex lady Icardi, la coppia è volata in Italia, dove è apparsa più innamorata che mai, avviando così una nuova fase della loro vita di coppia. Nelle scorse ore il rapper argentino ha condiviso immagini suggestive da Piazza San Pietro, dove i due sono apparsi sempre più complici. La loro visita in Italia non è solo dedicata al romanticismo, ma anche a questioni personali e professionali per Wanda.

Wanda Nara e LGante: vancaze romane

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, Wanda avrebbe pianificato di incontrare il suo manager italiano a Roma, mentre a Milano dovrebbe incontrare gli avvocati per discutere del divorzio con Mauro Icardi, segno che la separazione è ancora in via di definizione. La destinazione finale del viaggio dell'imprenditrice in Europa sarebbe la Svizzera, dove è previsto un incontro con Maxi Lopez, ex marito e padre dei suoi tre figli maggiori, Valentino, Constantino e Benedicto. Nonostante il passato turbolento, Wanda e Maxi hanno ricostruito un rapporto amichevole, tanto che quest'anno i ragazzi trascorreranno il Natale con il papà. La relazione tra la conduttrice e LGante ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, soprattutto dopo la rivelazione che la coppia starebbe insieme da ben tre anni. Un dettaglio, che è stato riconfermato dai due durante i festeggiamenti per il 38esimo compleanno della showgirl, rendendo ancora più complessa la situazione familiare e sentimentale, anche in considerazione del fatto che fino a qualche mese fa, Wanda risultava ancora in coppia (e sposata) con Mauro Icardi...