Wanda Nara a tavola con L-Gante e... Maxi Lopez: lo scatto social dopo Icardi

Wanda Nara sembra aver trovato una nuova serenità al fianco di LGante . Dopo la lunga relazione con Mauro Icardi , terminata tra alti e bassi, l'imprenditrice e conduttrice argentina ha recuperato un rapporto civile con l'ex marito Maxi Lopez , con cui ha avuto tre figli. Sebbene non si tratti di un ritorno sentimentale, i due hanno gettato le basi per una possibile amicizia, grazie anche alla maturità raggiunta nel gestire la loro famiglia allargata.

La nuova relazione con il rapper, sebbene abbia alimentato numerose speculazioni, potrebbe aver avuto un impatto positivo sul recupero della serenità tra Wanda e l'ex marito, favorendo un clima più disteso per il bene dei figli.

Wanda Nara, la colazione con LGante e Maxi Lopez

Nelle scorse ore Wanda Nara ha condiviso uno scatto sui social dove la si vede a tavola insieme ad LGante e a Maxi Lopez, un momento conviviale dove i tre sono apparsi a loro agio e sereni. I rapporti con Mauro Icardi, invece, rimangono tesi. Dopo averlo costretto a lasciare un appartamento di sua proprietà in Argentina, il calciatore del Galatasaray avrebbe chiesto la custodia delle figlie, in seguito a una festa di compleanno organizzata da Wanda per il suo compleanno e ritenuta "per adulti". La showgirl ha rigettato le accuse, sostenendo che i momenti più hot del party sarebbero avvenuti dopo che le bambine erano già tornate a casa con la tata e l'autista di famiglia.