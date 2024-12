"Icardi è impazzito, non paga gli alimenti ma l'amante": Wanda Nara shock

Wanda Nara e le accuse di Icardi

Le croniste hanno poi spiegato che Wanda avrebbe rimediato una multa salata per aver impedito al calciatore di passare del tempo con le bambine: "Se reiterato, questo mancato compimento poteva portare a una causa penale". Le croniste hanno inoltre descritto l'incontro con le figlie come un momento particolarmente atteso da Icardi, che considera Francesca e Isabella "le due persone più importanti della sua vita". Wanda Nara ha risposto alle affermazioni delle giornaliste di Telefe tramite un messaggio su X: "Per queste due grandi bugiarde e persone cattive non c'è la museruola? È solo per alcuni? Mi sorprende che due madri parlino così male di una donna con 5 figli: ho già mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto ma ovviamente era impegnato a spendere soldi per case costose e la signora giapponese, spendendo il denaro che non paga alle sue figlie". Affermazioni che fanno riferimento alla collaboratrice assunta da Icardi per badare alle figlie nei periodi in cui lui è via per lavoro. Secondo le giornaliste, si trattava di una persona fidata, contrariamente a quanto affermato da Nara.

La showgirl argentina ha poi sottolineato: "Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non sc*po nessuno! Il signore era con la sua ex amante fino a giovedì, è andato con un'altra persona in Messico e lui è impazzito denunciandomi e scrivendomi stupidaggini. Minaccia anche di tagliare l'assistenza sanitaria che è l'unica cosa che paga per la mia malattia. Tutto è pensato per ferire me... che venda l'orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti".