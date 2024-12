"Sei cornuta", Chiara Nasti e la frecciata social: è per Scamacca e la ex?

Scamacca è finito nuovamente al centro del gossip. L’attaccante dell’Atalanta, ai box per l’infortunio al ginocchio, ha partecipato alla cena di Natale organizzata dalla società nerazzurra. Al party però si è presentato con Flaminia Apolloni e non con Angela Nasti, colei che fino a qualche mese fa era la sua fidanzata. La storia con la sorella della moglie di Zaccagni era stata ufficializzata in estate, ma pare che sia finita dopo pochi mesi. Ad avvalorare questa tesi, oltre a diversi rumors, anche alcune mosse social: i due infatti hanno smesso di pubblicare storie e foto. E la conferma è arrivata ora proprio alla cena natalizia con la presenza della Apolloni che non è una nuova conoscenza, anzi. Scamacca e Flaminia hanno avuto già una relazione in passato ed evidentemente hanno deciso di riprovarci.