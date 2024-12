"Ero terrorizzata", lady Jorginho e l'irruzione in casa della presunta amante

Le parole di Vanessa Sandora

Tuttavia, il passato ha trovato il modo di riemergere la sera del 4 dicembre scorso. Vanessa ha raccontato che, intorno alle 23, ha ricevuto chiamate da un numero sconosciuto, che ha deciso di ignorare. Solo successivamente ha scoperto che si trattava di Catherine Harding. Non ricevendo risposta, la fidanzata di Jorginho avrebbe attraversato Londra in auto, presentandosi alla porta di Sandora intorno alle 23,30 per un confronto diretto. Sandora, parlando al The Sun, ha spiegato di aver rassicurato Catherine durante la loro conversazione: "Non sono una poco di buono. Le ho detto che non sono interessata al suo uomo". Tuttavia, sembra che queste parole non siano bastate a placare i timori di Harding, che, secondo Sandora, avrebbe continuato a mandarle messaggi. "Non vuole lasciar perdere. Deve andare avanti e lasciarmi fuori dalla sua vita", ha concluso l’estetista.