Michael Schumacher diventa nonno: l'originale e toccante annuncio di Gina

Gina Schumacher aspetta un bambino. La 27enne, figlia dell'iconico campione di Formula 1 Michael Schumacher, ha scelto un modo unico e simbolico per condividere con il mondo la sua gioia: un post sui social, dove si scorgono palloncini rosa e un pony, che rappresenta non solo la sua passione per l'equitazione, ma anche un toccante omaggio al legame con il padre e alla nuova vita in arrivo. Nell'immagine si scorge un dolce pony, con una lavagnetta che annuncia in inglese l'arrivo della "nuova cavallerizza" ad aprile 2025. Dettaglio che lascerebbe quindi pochi dubbi sul fatto che la figlia dell'ex pilota di F1 ed il marito Iain Bethke siano in attesa di una bambina.