"A casa mia, non posso crederci", spunta il video di Wanda Nara a letto con Keita

Dopo le recenti rivelazioni di Simona Guatieri a Mitra Live, dove ha confermato il presunto flirt tra l'ex compagno Keita Balde e Wanda Nara , a gettare benzina sul fuoco è stata la giornalista di LAM Yanina Latorre, rivelando di essere in possesso di un video in cui si vede la showgirl tradire Mauro Icardi, che all'epoca dei fatti era suo marito. La giornalista ha aggiunto che il legame tra i due sarebbe stato lungo. Yanina ha mostrato il filmato ai suoi colleghi, che hanno commentato dicendo che tra Wanda e Keita pareva esserci molta intimità: " Guardate sono felici. Lui si butta sul letto dopo. Non è come se fossero in un centro commerciale, sono soli ".

Wanda Nara e Keita Balde: il video del tradimento e la chat con Icardi

Il video in questione sarebbe stato registrato dalle videocamere di sicurezza dell’appartamento, in cui Keita Balde apparirebbe con il volto oscurato. Questo filmato, secondo quanto riportato, sarebbe stato inviato dallo stesso Icardi a Wanda Nara per metterla alle strette mostrando le prove del presunto tradimento. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata l’influencer argentina Vicky “Juariu” Braier, che nelle proprie storie su Instagram ha pubblicato alcuni screen di chat scambiate tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nella chat, il calciatore del Galatasaray avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per il tradimento appena subìto dalla moglie, madre delle due figlie nate nel 2015 e nel 2016. Nelle conversazioni, l'ex Inter ha fatto riferimento ad un video, che attesterebbe proprio la liason tra Wanda e Keita. Dopo averle inviato le scottanti immagini registrate dalle videocamere di sicurezza all’interno dell’appartamento dove si sarebbe consumato il presunto tradimento, Icardi, tra il furioso e il disperato, le avrebbe scritto: A casa mia, non ci posso credere. Perché? Dio! Perché? Non merito questo. Perché?”.