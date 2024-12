Ronaldo, lapsus o indizio? La parola che alimenta i sospetti con Georgina

Durante la cerimonia dei Globe Soccer Awards 2024 a Dubai, Cristiano Ronaldo è stato premiato come Miglior giocatore dell'anno e Miglior bomber di sempre , confermando così il suo status nel mondo del calcio. All'evento era presente anche la famiglia del calciatore dell'Al Nassr, nonché l'inseparabile compagna Georgina Rodríguez, che lo ha accompagnato durante la serata. Nel suo discorso di ringraziamento, CR7 ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto da tutti i suoi cari. Tuttavia, un dettaglio curioso non è passato inosservato: Cristiano ha parlato di Georgina definendola "moglie" invece che " compagna ", infiammando così il gossip e i social.

Ronaldo e Georgina: matrimonio segreto?

"È un grande piacere vincere questo trofeo. Mio figlio maggiore è qui, mia moglie anche. Lei è il mio adorabile supporto sempre, per continuare a giocare. Tra un mese avrò 40 anni, ma non ho ancora finito", ha detto Ronaldo. Molti fan si sono chiesti, infatti, se fosse solo un lapsus o un indizio su un possibile matrimonio segreto tra i due. Georgina, sempre impeccabile, ha sorriso alla frase senza fare ulteriori commenti, mantenendo quindi il mistero. Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo si riferisce alla Rodríguez come sua “moglie,” alimentando rumors sullo status della loro relazione. A luglio di quest’anno, in un video condiviso dall’account Instagram di Whoop (marchio di fitness legato al calciatore) , l'ex Juventus aveva raccontato di allenarsi a casa con la "moglie", sottolineando come entrambi si supportino a vicenda. La coppia è insieme dal 2016 e ha costruito una solida famiglia, crescendo cinque figli insieme. Georgina è madre biologica di Alana Martina e Bella Esmeralda, e mamma putativa dei gemelli Eva e Mateo e di Cristiano Jr., che il calciatore ha avuto tramite maternità surrogata.