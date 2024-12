Wanda Nara, la borsa di caviale extralusso: il prezzo è folle

Nel bel mezzo della turbolenta separazione da Mauro Icardi , Wanda Nara non ha rinunciato al suo stile inconfondibile. La showgirl ed imprenditrice argentina, che ha voltato pagina iniziando una nuova relazione con il rapper LGante , ha mostrato nelle ultime ore sui social il suo ultimo eccentrico acquisto: una borsa Chanel Mini Loop Change in pelle di caviale (una pregiata pelle granulata che garantisce una maggiore resistenza ai graffi), una delle icone più celebri della maison francese. Wanda, grande amante del lusso, è nota per selezionare pezzi rari e ricercati ed anche questa volta non ha fatto eccezioni.

Wanda Nara, quanto costa l'ultimo acquisto

Oltre al prestigio del marchio Chanel, questo modello rappresenta un investimento di valore. Le borse in pelle di caviale, in particolare, sono spesso difficili da trovare sul mercato, specialmente in edizioni limitate o colori esclusivi, rendendole oggetti da collezione. Wanda Nara ha deciso di trascorrere il Natale a Punta del Este, dove durante una serata, così come documentato sui social, ha sfoggiato il suo nuovo accessorio extralusso. La conduttrice argentina ha scelto di abbinare ad un abito lungo a fascia con spalle scoperte la rara Chanel Mini Loop Change, un pezzo ambito della collezione primavera-estate 2024, attualmente fuori produzione, rendendola un oggetto del desiderio per gli amanti della maison. Tuttavia, è possibile trovarla nei circuiti second-hand di lusso, con prezzi che oscillano tra 5mila e 7mila euro, a seconda delle condizioni e della provenienza. Durante la sua vacanza, l'ex lady Icardi ha portato con sé anche altri accessori griffati, come la leggendaria Hermes Birkin e la raffinata Bottega Veneta Andiamo, celebre per il suo design intrecciato e la sua versatilità.