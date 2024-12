Fonseca, il messaggio della moglie sui social dopo l'esonero Milan

Nota giornalista e produttrice televisiva ucraina, Kateryna Ostrousko è un personaggio molto noto nel suo Paese. In Italia, la reporter è nota per essere la moglie di Paulo Fonseca, che ha sposato nel 2018. Appassionata del Bel Paese, Kateryna ha spesso dimostrato il profondo attaccamento alla cultura e alla comunità italiana. Il suo debutto televisivo risale al 2010, a soli 19 anni, quando ha iniziato a lavorare per l’emittente Vuz-Tv. Successivamente, la sua carriera è proseguita al canale Donbass , dove ha conquistato il pubblico conducendo un talk show con professionalità e carisma. Già nel 2012 aveva iniziato a lavorare dietro le quinte, in qualità di produttrice per il gruppo editore Media Grupa Ukraina che, a causa del conflitto nel Donbass del 2014, ha dovuto trasferire l’omonima emittente a Kiev.

L'incontro con Fonseca

Il 2016 ha rappresentato un punto di svolta nella carriera di Kateryna Ostrousko. In quell'anno, la giornalista ha assunto un ruolo di grande prestigio e responsabilità, diventando responsabile dell'ufficio stampa per Rinat Akhmetov, uno degli uomini più influenti in Ucraina. Akhmetov, magnate con interessi in molteplici settori, è noto per essere il presidente dell'acciaieria Azovstal, simbolo di resistenza durante il conflitto ucraino, e della squadra di calcio Shakhtar Donetsk. L'esperienza con Akhmetov non solo ha arricchito il suo profilo lavorativo, ma l'ha anche condotta a entrare in contatto con il mondo del calcio, aprendo la strada all'incontro con Paulo Fonseca, allora allenatore dello Shakhtar Donetsk, che sarebbe poi diventato suo marito nel 2018. La coppia ha due figli: Martin e Christian.