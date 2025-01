"Icardi mi minaccia con video intimi. E non mi fa sentire le mie figlie"

Wanda Nara, la separazione da Icardi e China Suarez

Inoltre, la conduttrice di Bake Off ha chiarito che la divisione dei beni è stata fatta in Italia e che le proprietà che hanno in Argentina appartengono a entrambi e che “i sei milioni di dollari che vale la casa apparterranno alle mie figlie e a me perché lui è ancora sposato con me”. “È mal consigliato e continua a fare cose per provocare e distruggere”, ha poi aggiunto la showgirl. Cosa pensa Wanda di China Suarez? "Gli ho detto che se sta con questa donna, penso che vada bene e che dovrebbe essere felice. Ma non dovrebbe fare cose che la feriscono. Non ho visto le mie figlie e non ho potuto parlare con loro il 24 e le ho viste in un post di questa ragazza che sta con lui. Trovo molto morboso, come madre, che mi venga proibito di parlare con le mie figlie e che poi si scoprano cose che accadono sui social network, o che si riveli una storia d'amore con le mie figlie che si tengono per mano in un supermercato”.