Valentino Rossi di nuovo papà, la gioia social: "Benvenuta Gabriella"

Ancora un fiocco rosa in casa quarantasei. Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello sono diventati nuovamente genitori. Per la coppia, che ha già una bimba. Giulietta, è arrivata un'altra piccola principessa, Gabriella. L'annuncio è stato dato sui social con tanto di foto: "Benvenuta Gabriella 4.01.25, il nostro cuore esplode d'amore" - si legge nella didascalia del tenero scatto che ritrae la neonata insieme ai genitori. La foto ha ricevuto un sacco di like e commenti, tra cui quello di Marta Vincenzi, moglie di Luca Marini, fratello del Dottore: "Benvenuta amore, la tua cuginetta non vede l’ora di conoscerti!!".