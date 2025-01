Federica Pellegrini, la toccante dedica social per la figlia: "Legate per l'eternità"

Federica Pellegrini, il messaggio social per il primo compleanno di Matilde

In occasione del primo compleanno di Matilde, la Divina ha condiviso un emozionante messaggio sul suo account Instagram, manifestando la sua gratitudine e amore per questo nuovo capitolo della sua vita. "Questa mattina ho guardato l’orologio alle 6:51…Non so se esiste una memoria inconscia, non lo so davvero… non erano le 6:50 e neanche le 6:52…. Ma le 6:51 quando, un anno fa, ho sentito la tua voce per la prima volta…ed è stato come essere legate per l’eternita’!! Buon Primo Anno Nanetta Mia", ha scritto Pellegrini. Un messaggio emozionante che, neanche a dirlo, ha toccato il cuore dei fan. Sono stati tanti, infatti, i messaggi di affetto ricevuti a commento del post. Federica Pellegrini, dopo aver lasciato il nuoto competitivo, si è dedicata completamente alla famiglia e a nuovi progetti personali e professionali, continuando a essere una figura ispiratrice per il mondo dello sport e oltre. Nei mesi scorsi, l'ex nuotatrice è state uno delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2024, dove si è imposta e fatta notare per le sue performance in pista, al netto delle disavventure vissute (dal caso Madonia all'infortunio di Samuel Peron), che l'hanno portata ad ottenere un secondo posto, dietro Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.