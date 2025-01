Carolina Stramare ha partorito, Pellegri papà: annuncio e nome scelto

Pietro Pellegri e Carolina Stramare sono diventati genitori . L'ex calciatore del Torino ha annunciato il lieto evento condividendo un breve filmato su Instagram, dove lo si vede in sala parto insieme alla modella e la loro prima figlia appena nata. A corredo delle commoventi ed emozionanti immagini, le parole del calciatore: " Bianca, il nostro cuore scoppia di amore ", svelando così il nome dato alla bimba. Inutile dire che sono tanti i commenti di auguri e felicitazioni che si leggono sotto il messaggio di Pellegri.

Pellegri e Carolina Stramare genitori: le reazioni social

Tra i tanti messaggi c'è chi ha scritto: "Auguri di cuore, per la nuova arrivata e per questa nuova splendida famiglia", ma anche "Benvenuta Bianca", "Viva la vita". Parole che attestano l'amore dei tifosi e dei fan della coppia. Qualche mese fa Carolina Stramare rispondendo alle domande dei suoi followers, aveva svelato che la data del parto sarebbe stata ad "inizio anno nuovo", e così è stato. Ad ottobre scorso, la modella aveva confessato sulla gravidanza: "La bimba sta bene, dall'ultima eco di controllo cresce, in questo periodo ha iniziato a scalciare un po' più forte, soprattutto di sera, infatti la notte sto iniziando a dormire un pochino meno". La coppia ha annunciato l'arrivo del loro primo bebè nel luglio scorso con un post su Instagram: "La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà".