“Roberto Carlos, 11 figli e disperato, dorme dal Real”: tutto falso, lui denuncia

Roberto Carlos nega tutto: l'ex campione sarebbe pronto a denunciare chi lo ha descritto in un periodo personale delicato segnato dalla sua seconda separazione, questa volta da Mariana Luccon , madre di due dei suoi undici figli. Secondo queste indiscrezioni l'ex giocatore, dopo aver tagliato i ponti con la fisioterapista, con cui era insieme dal 2009, si starebbe appoggiando per vivere a Valdebebas, la zona di allenamento del Real Madrid . Il programma televisivo Fiesta riporta che la sua situazione familiare sarebbe complessa : i suoceri di Carlos vivrebbero in una delle case di sua proprietà, mentre Mariana risiederebbe in un'altra.

"Ne ho quattro, sei, otto non ricordo"

Secondo le stesse fonti, in attesa della definizione del divorzio, l'attuale ambasciatore del club calcistico spagnolo avrebbe trovato rifugio nelle strutture del club. La complessa vita sentimentale e familiare di Roberto Carlos non è mai stata un mistero. Nel corso di un'intervista l'ex calciatore ha rivelato: "Ho avuto solo due mogli. Più difficili sono le donne con cui ho avuto figli. Ne ho otto, da sei o sette madri diverse. Non ricordo". Carlos ha quindi ammesso di avere delle difficoltà a ricordare non solo il numero di madri dei suoi figli, ma anche il numero di fidanzate avute nel corso della sua vita: "Era messicana, ungherese, brasiliana... Ce n'erano altre quattro. In verità, forse erano sei". Parlando con il giornalista Josep Pedrerol, Roberto ha svelato che i suoi figli sono sparsi in tutto il mondo: "Ora vivo con Manuela. Ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria che vive ad Alicante, e gli altri vivono in Brasile".