Icardi, è amore con China Suarez: il gesto social e la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi , a sorpresa, ha nei giorni scorsi ufficializzato la sua relazione con l'attrice e modella argentina China Suarez , condividendo sui social i primi scatti di coppia che lasciano trapelare la loro serenità e felicità insieme. La dichiarazione d’amore, pubblicata su Instagram, è stata accompagnata da parole romantiche e intense che sembrano sancire il definitivo allontanamento del calciatore dalla sua ex moglie, Wanda Nara . Nel suo post, Icardi ha scritto: " Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti… Sono cose del de stino… quel destino che trova sempre il modo di riunire due persone non importa quanto tempo passa o quante strade bisogna percorrere. Oggi, non ho bisogno di altri segnali... so che con te, sono dove dovrei essere ".

Mauro Icardi e China Suarez insieme: il gesto social

Le immagini condivise mostrano la coppia abbracciata nel parco della villa argentina di Icardi, mentre Suarez, poco prima, aveva postato foto in costume a bordo piscina, godendosi il relax e il sole. Prima di ufficializzare la relazione, lo sportivo aveva risposto con un lungo post alle accuse della sua ex moglie Wanda Nara, con cui ha condiviso anni di matrimonio e la nascita di due figlie, Francesca e Isabella. La nuova relazione sembra segnare per lui l'inizio di una nuova fase della vita, accompagnata da una visibile serenità. Il post del calciatore del Galatasaray non ha attirato solo l'attenzione di milioni di fan, ma anche quello di Wanda Nara, che era rimasta in silenzio fino a quando l'ex Inter ha reso pubblica la relazione con l'attrice. L'imprenditrice argentina ha deciso di cambiare l'immagine del suo profilo Instagram. Nella nuova foto profilo, la conduttrice si vede con indosso una maglietta nera, uno slip succinto (che lascia intravedere il lato b) e una costosa borsa Birkin di Hermes. Il gesto di Wanda è stato interpretato in vari modi. Da un lato c'è chi dice che sia una strategia per riaffermare la propria presenza ed inviare un messaggio indiretto a China. Ma c'è anche chi vede il cambiamento (dall'immagine di Hello Kitty a quella più sexy con lato b in evidenza) un modo per riattirare l'attenzione del calciatore del Galatasaray, nel tentativo di riaprire un dialogo. Nelle scorse ore il giocatore ha continuato a condividere sui social alcuni momenti intimi e romantici con la nuova compagna, infiammando i fan. Dopo aver cancellato alcuni scatti con Wanda Nara, Icardi ha pubblicato su Instagrm alcune immagini dove lo si vede fare e ricevere coccole dalla compagna sul divano di casa.