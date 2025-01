Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale: il gesto social di lady Hernandez

Zoe Cristofoli ha sorpreso tutti, rivelando nelle scorse ore di essere stata ricoverata in ospedale all'inizio dell'anno a causa di un problema di salute legato alla sua gravidanza. Fortunatamente, sia la compagna di Theo Hernandez che la bambina stanno bene , ma l'influencer ha approfittato dell'occasione per fare una pubblica riflessione e lanciare così un importante messaggio ai suoi follower. " La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose, nonostante io sia stata sempre attenta a tutto ci sono cose che succedono inevitabilmente...ci sarà sicuramente gente che gioirà sul fatto che io stia male in questo mondo ormai privo di compassione e pieno di invidia ", ha esordito Zoe in una toccante story condvisa sul suo account Instagram.

Zoe Cristofoli, l'appello social di lady Hernandez

Dopo aver precisato che lei e la bambina stanno bene, il messaggio della Cristofoli è poi proseguito: "Ma io sono qui per dirvi che non finirò mai di dire basta a chi ascolta le persone a caso, ascoltate per favore solo la vostra dottoressa. Io, nonostante questo e tutte le mie immunità alimentari, sono stata colpita da un batterio tossico che si trova ovunque", svelando così in parte, senza scendere troppo nei particolari, il motivo del uo ricovero. Le parole di Zoe sono poi proseguite: "Nel frattempo ci sono ancora ragazze che non hanno fatto la toxo che condividono cattivi messaggi social, mangiando di tutto quando non è possibile...Nonostante le mie immunità ho evitato tutti i vizi alcol/fumo". Ed ancora: "Non capisco quelle mamme che non riescono proprio a farne a meno, nenache per il bene del proprio bambino. Concludendo, Zoe ha scritto: "Qui chiudo questa parentesi sperando che vi possiate informare un po' di più e chi condivide smetta di fare falsa informazione solo perché a loro è andata bene". Cristofoli e Theo Hernandez avevano annunciato il 13 novembre scorso l'arrivo del secondo benè con la condivisione sui social del video del gender reveal. La coppia ha già un bambino, Theo, nato il 7 aprile del 2022. Zoe ha deciso di vivere con riservatezza l'inizio della seconda gravidanza, annunciando la lieta notizia solo alla fine del quinto mese.