Wanda Nara sbotta contro China Suarez dopo le foto con Icardi: "Ha sempre voluto avere..."

La relazione tra Mauro Icardi e China Suarez (l'attrice con cui il calciatore del Galatasaray ha avuto una storia d'amore nel 2021, durante il matrimonio con Wanda Nara ) è ormai ufficiale . Dopo le numerose voci ed indiscrezioni al riguardo, l'ex Inter ha voluto fare chiarezza, confermando la relazione attraverso la pubblicazione sul suo account Instagram di diverse foto di coppia, accompagnate da un messaggio carico di significato: "Oggi non ho bisogno di altri segni. So che con te sono dove dovrei essere". Icardi ha poi aggiunto una riflessione sul destino e sull'importanza che a volte assumono le coincidenze: "Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te lo aspetti...quel destino che trova sempre il modo di far incontrare due persone, non importa quanto tempo passi o quante strade ci siano da percorrere".

Icardi innamorato di China Suarez: la reazione di Wanda Nara

L'ufficializzazione della relazione tra Icardi e China Suarez è arrivata dopo pochi giorni dalla notizia della fine della relazione tra Wanda Nara e LGante. La decisione di porre fine alla storia d'amore da parte dell'imprenditrice pare sia dovuta proprio alla delicata e problematica separazione dal calciatore del Galatasaray, affrontando una dura battaglia per la custodia delle due figlie in comune, Francesca e Isabella. Secondo quanto rivelato da Guido Zaffora nel programma Intrusos: "Wanda si stava colorando i capelli (pare si trovasse dal parrucchiere, ndr) quando le hanno dato la notizia. Ha preso il telefono per verificare...è impazzita, si è arrabbiata e ciò che l'ha ferita di più è la canzone". Il brano a cui si è fatto riferimento è 'Paris' di Ingratax, che avrebbe un significato particolare per Icardi e China, legato al loro primo incontro nella capitale francese nel 2021, quando il calciatore era ancora sposato a Wanda Nara. Il racconto di Zaffora è poi proseguito: "Wanda ha detto che questo la fa sentire dispiaciuta, che non riconosce Icardi". Poi ha aggiunto: "La China ha sempre voluto avere la mia vita e c'è riuscita".