Guardiola-Cristina Serra, matrimonio finito: "Ecco quando è successo tutto"

Pep Guardiola e Cristina Serra, tra le coppie più longeve e stabili del mondo del calcio, hanno deciso di separarsi. Dopo 30 anni di vita condivisa, l'allenatore del Manchester City e la moglie avrebbero quindi deciso di prendere strade diverse, mettendo fine alla loro relazione in maniera riservata. Privacy rimasta tale fino a quando i rumors sono iniziati a circolare, prima in Argentina e poi in Spagna. Secondo quanto riportato da El Periodico e successivamente anche da Sport, la separazione, di cui erano a conoscenza solo pochi amici e parenti, sarebbe già avvenuta nel dicembre 2024 e i due vivrebbero già in case separate. I rapporti tra Pep e Cristina sarebbero però rimasti cordiali in quanto i due hanno deciso di voler mantenere il rispetto reciproco.