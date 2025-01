"Totale follia di gente malata", denunciati Icardi e Wanda Nara

Keita Balde avrebbe deciso di intraprendere azioni legali in Italia contro Mauro Icardi e Wanda Nara in seguito alla recente diffusione di un video in cui l'imprenditrice e il senegalese eseguono una sfida su TikTok, risalente al gennaio 2023. Una misura che sembra essere una strategia preventiva per impedire la diffusione di ulteriori contenuti compromettenti che portebbero danneggiare la sua immagine oltre che destabilizzare la sua famiglia. Al programma American Breakfast, il conduttore Juan Etchegoyen ha condiviso i messaggi che avrebbe ricevuto dall'ex moglie del calciatore, Simona Guatieri: " Confermo la denuncia. Tutto questo è una totale follia di gente malata, senza vergogna e senza morale ".

Keita Balde e Simona Guatieri denunciano Icardi e Wanda Nara

Dopo aver confermato quindi l'intenzione di denunciare anche lei Wanda e Icardi, Simona ha precisato: "Non ho intenzione di andare in televisione per parlare di cose che fanno due malati di mente, che sono sullo stesso piano". Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sui media, i legali di Balde sarebbero volati in Argentina per ottenere maggiori informazioni circa i video che coinvolgono il loro cliente. Il pubblico ministero argentino Mauro Tereszko avrebbe dichiarato che sul telefono di Icardi potrebbero esserci video intimi relativi non solo a Wanda Nara. Nel gennaio del 2023, mentre il calciatore del Galatasaray e Nara stavano attraversando un momento di crisi, la conduttrice di Bake Off avrebbe avuto diversi incontri con Balde, a casa sua, che sarebbero stati registrati dalle videocamere di sicurezza. All'epoca, l'ex Inter era sposato con Simona Guatieri, madre dei suoi due figli.