Chi è Sofia Vergara, la nuova presunta fiamma di Lewis Hamilton

In attesa di mettersi per la prima volta al volante della Ferrari, la prima con la Rossa dovrebbe esserci a fine gennaio, Lewis Hamilton si gode gli ultimi giorni di vacanza . Dopo l'addio alla Mercedes e il post sul go kart pubblicato il 1 gennaio, il pilota è 'sparito' dai social, ma non è sfuggito ai curiosi. A rivelare dove si trova attualmente il campione di Formula 1 è stato TMZ che ha lanciato una vera e propria bomba di gossip: secondo il sito americano, Lewis avrebbe un nuovo flirt. Si tatterebbe di Sofia Vergara, attrice e produttrice, classe 1972. I due sono stati pizzicati mentre pranzavano in un noto locale di New York: non erano soli, ma con due amici, anche se TMZ ha rivelato alcuni dettagli in più.