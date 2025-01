"China Suarez incinta di Icardi. Wanda distrutta": l'indiscrezione shock

Icardi, China Suarez in attesa di un figlio? Il gossip che ditrugge Wanda Nara

Stando alle rivelazioni fatte da Yanina Latorre sui social, Wanda sarebbe davvero distrutta. La showgirl avrebbe perfino richiesto l'assistenza psichiatrica per a causa del disagio vissuto nel vedere insieme Icardi e China Suarez. Una ferita aperta che risale al 2021, quando Nara denunciò il presunto tradimento del marito con l'attrice. Latorre ha affermato di aver ricevuto la notizia della presunta gravidanza di China Suarez da persone persone vicine alla nuova coppia: "È incinta". Poi ha proseguito: "In quale contesto qualcuno si lascia, chiede alla donna di tornare, litiga...iniziano le cause legali, il ragazzo inizia a vivere con la sua ex amante e una settimana dopo lei è incinta? Tutto molto Netflix". Al momento né il calciatore del Galatasaray né l'attrice hanno confermato o smentito tale indiscrezione. China è già madre di tre figli: Rubina (nata dalla relazione con Nicolas Cabré), Magnolia e Amancio (avuti dall'amore con Benjamin Vicuna). Dopo aver ufficializzato la loro relazione, Icardi e la nuova compagna vivono nella nuova villa del calciatore, acquistata nel quartiere di Nordelta a Buenos Aires. Un immobile che fu scelto da Wanda Nara, prima della loro separazione e dove i due avevano intenzione di trasferirsi con tutta la famiglia. Un altro duro colpo, quindi per l'imprenditrice.