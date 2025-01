China Suarez incinta? Lei risponde così. Icardi, Wanda Nara e la richiesta di assistenza psichiatrica

China Suarez è davvero incinta di Mauro Icardi? L'indiscrezione era stata lanciata negli ultimi giorni dalla giornalista Yanina Latorre, ma tale indiscrezione pare non aver alcun fondamento. L'attrice ha smentito categoricamente le voci che la riguardano con un messaggio condiviso sul suo account Instagram. A commento di uno scatto in cui la si vede in bikini e con un ventre totalmente piatto, si legge: "Non sono incinta". Ed ancora: "Forse la fonte è la stessa che dice costantemente bugie su di me". Poi ha aggiunto: "Sarà la stessa fonte delle perizie?", facendo quindi riferimento alle numerose indiscrezioni lanciate dalla giornalista nei giorni scorsi.