Wanda Nara e il miliardario Carlos: il dopo Icardi ora ha un nome

Wanda Nara sta attraversando un periodo delicato a causa della querelle giudiziaria con Mauro Icardi . Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, l'imprenditrice e conduttrice argentina starebbe ricostruendo la sua vita sentimentale. Stando alle rivelazioni fatte dal giornalista Angel de Brito nel corso del programma LAM, la showgirl avrebbe un nuovo amore dopo la recente rottura con il rapper L-Gante . Il nuovo presunto compagno sarebbe un miliardario di nome Carlos , un giocatore di polo discreto e lontano dal mondo dello spettacolo. L'uomo risiederebbe a Nordelta, l'esclusivo quartiere dove attualmente vive anche Icardi con la sua nuova compagna, China Suarez. L'ex vincitrice di Ballando con le Stelle sarebbe stata avvistata in quella zona, non certo per far visita all'ex marito, con cui ha dei rapporti molto tesi.

Wanda Nara: il presunto nuovo flirt e il video della lite con Icardi

Stando ai rumors provenienti dall'Argentina, Wanda Nara avrebbe conosciuto il nuovo presunto compagno a dicembre, in occasione del suo viaggio a Punta del Este. "È un multimilionario, ha un aereo privato e ha un profilo molto più tranquillo rispetto ai precedenti fidanzati di Wanda", ha detto il giornalista. Nel frattempo, sempre su LAM è stato mostrato un nuovo video, dove si è visto litigare al telefono Wanda Nara e Icardi. La conversazione sarebbe avvenuta alla presenza delle figlie della coppia. "Franci, a casa di chi sei?", ha chiesto Wanda alla figlia, ma a rispondere invece è stato il calciatore del Galatasaray: "Non ti importa, io ti chiedo dove porti le nostre figlie quando sono con te?". "No, ma voglio sapere dove le hai portate", ha insistito Wanda, per poi sottolineare: "Posso andare a trovare se voglio". rivolgendosi alle bambine, la showgirl ha detto: "Francesca, se vengo da te, ti do il telefono, vuoi?". A quel punto Icardi è sbottato: "Non verrai a casa mia, se non ti è chiaro. Non ti faranno entrare. Ti è vietato entrare in casa mia e se lo farai arriverà la Polizia".