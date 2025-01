"China Suarez vuole 50 milioni da Wanda Nara": la decisione dei giudici e il gesto di Icardi

Il rapporto tra Wanda Nara e China Suarez continua ad essere molto teso . L'attrice aveva deciso di portare in giudizio l'ex lady Icardi, accusandola di aver reso pubbliche alcune conversazioni private tra le due. La richiesta di risarcimento avanzata da Eugenia era stata di 50 milioni di pesos, in conseguenza della presunta violazione della privacy. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Yanina Latorre " il tribunale ha respinto la richiesta di China contro Wanda, ha chiesto 50 milioni per la diffusione della chat, ma il giudice ha disposto diversamente ".

Icardi cita ancora Depp sui social: frecciata a Wanda Nara?

La relazione tra Wanda Nara e Icardi ha raggiunto un nuovo livello di conflittualità, alimentato da accuse reciproche ed insinuazioni pubbliche. Nel giorno del commpleanno della loro figlia Francesca, il calciatore del Galatasaray ha scelto di pubblicare sui social media un messaggio criptico che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan. Ad accompagnare uno scatto di Johnny Depp durante il processo contro Amber Heard, le seguenti parole: "Che belle notizie mi sono arrivate...manca poco Johnny...tic tac tic tac". Il riferimento lascerebbe pensare ad un momento decisivo per il calciatore in questa battaglia legale contro l'imprenditrice. L'ex Inter ha poi aggiunto: "La calma del Guerriero. Un uomo nobile attende il momento più opportuno per sferrare il colpo migliore, in uno stato di calma assoluta". Secondo alcuni media argentini, Icardi potrebbe detenere prove compromettenti nei confronti di Wanda Nara, che potrebbero ribaltare a suo favore la situazione. Nei mesi scorsi il calciatore aveva già utilizzato il riferimento a Depp per esprimere il suo stato d'animo. Lo scorso dicembre, dopo il presunto sfratto dalla casa di Santa Barbara che condivideva con Nara, Icardi aveva condiviso sui social una frase iconica pronunciata dall'attore durante il processo contro Amber Heard: "Non si tratta di riabilitare il mio nome, si tratta di difendere le persone che credono in me". Nelle settimane successive il calciatore aveva sottolineato ancora una volta la sua fiducia nella giustizia, scrivendo: "Sono sicuro di essere sulla strada giusta. Mi hanno portao in tribunale e volevano sporcarmi, ma con la verità usciamo sempre vincitori".