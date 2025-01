Icardi-Galatasaray, guai in vista: "C'è rabbia, possono rescindere il contratto"

Icardi: la presunta richiesta del Galatasaray

Il malcontento del Galatasaray sarebbe esploso a seguito di un episodio avvenuto di recente: Icardi è stato avvistato al settore VIP del Bresh Party in compagnia di China Suarez, con cui avrebbe trascorso la serata tra balli, drink e momenti di intimità. Questo comportamento, stando a quanto riferito da Irribarren, sarebbe stato interpretato dai vertici del club come una mancanza di impegno, soprattutto considerando che il giocatore si trova nel pieno della riabilitazione per il grave infortunio al legamento crociato subito durante una partita di Europa League contro il Tottenham. Come spiegato dal giornalista, il club turco si aspetta il ritorno del calciatore a Istanbul per continuare il recupero sotto la supervisione del team medico della squadra: "Se non soddisfa la richiesta, sono in grado di rescindere il suo contratto, valido sino al 2026". A complicare le cose ci sono anche i problemi personali del calciatore, tra cui la gestione delle figlie e la causa di separazione da Wanda Nara, che lo hanno esposto a molte critiche.