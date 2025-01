Mauro Icardi e l'incontro con Johnny Depp per battere Wanda Nara: l'indiscrezione

Mauro Icardi avrebbe incontrato Johnny Depp in Uruguay. Stando alle indiscrezioni che circolano sui siti argentini, l'attore di Hollywood sarebbe volato in Sudamerica non solo per motivi legati alla musica e al relax, ma anche per incontrare il calciatore del Galatasaray. Il giornalista Gustavo Descalzi ha riferito: "Il signor Depp è arrivato con un aereo privato da New York. Da qui ha poi preso un elicottero per il ranch di Corcho Rodríguez". Ed ancora: "Era accompagnato dal suo terapista e da una strana presenza femminile. Ora potrebbe incontrarsi con Icardi, in grado di raggiungerlo in compagnia della China".