"Icardi giocherà in Italia o in Spagna! China Suarez non va in Turchia"

Icardi, China Suarez odiata dai tifosi del Galatasaray: il motivo

La traduttrice Jazmin Natour ha raccontato in un programma della tv argentina l'escalation di tensione che ha prodotto la presenza di China Suarez. "Secondo i media turchi, la China non ha accettato di andare in Turchia con lui e Mauro ha chiesto ai suoi manager di trovargli un altro club in Italia o in Spagna. Questo è emerso dai media turchi. I tifosi dopo il 'non vuole tornare a causa della sua ragazza', hanno iniziato ad "odiare" la China", ha detto la traduttrice. Mentre il conduttore Matias Vasquez ha aggiunto: "La China sta cambiando i piani professionali di Icardi, lui l'ha detto, i tifosi l'hanno scoperto e ora perché sta andando in Turchia?". La figura di China Suarez sarebbe quindi al centro delle tensioni, con i media turchi che la accusano di voler influenzare la carriera di Icardi, impedendogli di tornare in Turchia e favorendo un trasferimento in un club italiano o spagnolo.