Noemi Bocchi, l'ultimo post social è per Ilary Blasi? "Deponi le armi, prova a rilassarti....."

Noemi Bocchi è tornata a far notizia per una misteriosa storia condivisa sul suo account Instagram, alimentando così discussioni e curiosità sui social. La poesia pubblicata dalla compagna di Francesco Totti, carica di emozioni e riflessioni profonde, pare rivolgersi ad una donna specifica, anche se non è chiara l'idendità della destinataria. Sulle note de 'La vita è bella', la flower designer ha scritto: " Cara donna, quella felicità che provi a gridare... non si chiama felicità ma tristezza! ".

Noemi Bocchi contro Ilary Blasi? Il gesto social

Il messaggio dell aBocchi è poi proseguito: "La felicità è un qualcosa che ti travolge non ti lascia il tempo di pensare male... di parlare male, di dar fastidio ad altri... ti prende e ti porta via con sè in un mondo fatto di perdono... in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera... lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera arriverà anche per te. Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna". In tanti avrebbero pensato che le parole di Noemi potrebbero essere rivolte a Ilary Blasi, ex di Francesco Totti, considerata la complessa querelle giudiziaria per la separazione. Altri invece, avrebbero interpretato il gesto social di Noemi come un riferimento ad una presunta crisi con l'ex capitano della Roma. Al momento però si tratta solo di supposizioni.