Morata e Alice Campello di nuovo insieme! Il post rivelatore e il like conferma

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” - cantava Venditti. Ed è proprio il caso di Alvaro Morata e Alice Campello. La coppia, che ad agosto del 2024 aveva annunciato la separazione, sembrerebbe aver ritrovato la serenità. Quattro figli e un amore da favola che ha fatto sognare sin dall’inizio, poi la notizia dell’addio che ha sconvolto e non poco i numerosi fan della coppia. “È stata la decisione più difficile della nostra vita”, scrivevano in estate e ora a distanza di pochi mesi sembra essere tornato tutto alla normalità. Nel mezzo c’è stato il trasferimento di Morata al Milan e la nuova vita di Alice a Milano con i bambini. Non solo, diversi rumors, sempre smentiti, sui presunti tradimenti dell’attaccante spagnolo e molti post nostalgici dell’imprenditrice.