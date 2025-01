Rodionova, divorzio e OnlyFans dopo l'Australian Open: video con la banana virale

Rodionova e Vickery: il divertente annuncio del divorzio

Rodionova, attualmente al 184esimo posto nel ranking mondiale e con un passato da numero 97, ha alle spalle una carriera rispettabile nel tennis, con oltre 2,3 milioni di dollari guadagnati in premi in denaro. Nonostante questi importanti successi, la tennista, reduce dall'eliminazione all'Australian Open, ha quindi deciso di diversificare i suoi introiti e abbracciare nuove professioni oltre il circuito tennistico. "Siamo a posto", ha detto l'ex stella dell'AFL, per poi aggiungere: "Stiamo bene l'uno con l'altro e ci auguriamo il meglio. Grazie per il supporto". Rodionova ha poi alzato la mano come per stringere la mano a Vickery, che ha scherzato con la star del tennis offrendole una banana mangiata a metà, che lei ha afferrato prima che la coppia scoppiasse a ridere. Ty Vickery, 34 anni, è noto per la sua carriera nella AFL, dove ha giocato 119 partite con i Richmond Tigers dal 2009 al 2016, affermandosi come un'ala alta capace di contribuire in attacco. Nel 2018, dopo essersi unito agli Hawthorn Hawks, ha deciso di ritirarsi, giustificandosi dicendo che non aveva più interesse per il calcio. Arina ha annunciato il lancio del suo profilo sulla piattaforma per adulti, scrivendo: "Il mio account è stato confermato, quindi eccoci qui. Facciamolo". Mentre ha ironizzato sulle voci riguardanti il suo divorzio, dicendo: "Questo sembra un buon momento per iniziare a pubblicare tutte quelle foto in bikini dalle Maldive... per conto mio ovviamente".