"Icardi, nuova denuncia: quanto deve a Wanda Nara per gli alimenti"

Icardi, nuova causa da Wanda Nara? Il gossip

Alcuni recenti rumors hanno riferito che Wanda avrebbe presentato una nuova denuncia contro Mauro Icardi per la questione del mantenimento delle figlie della coppia. A Puro Show hanno spiegato che, da ottobre ad oggi, il giocatore sarebbe debitore di più di 61mila dollari al mese. Questa cifra finirebbe per sommarsi ai 300mila dollari per gli alimenti che non avrebbe pagato alla Nara. "Wanda è molto calma, perché è chiaro che la questione della restituzione richiede tempo, tra i due e i tre anni. In quel periodo, il futuro di Mauro Icardi potrebbe cambiare. Capisce che il centro della vita delle ragazze è in Argentina e non ha un lavoro fisso. Inoltre, ha comprato una proprietà nel paese, quindi capisce che le sue figlie si stanno facendo una vita in Argentina", ha spiegato Marcia "Pochi" Frisciotti, giornalista che pare sia in contatto con la showgirl. Nei giorni scorsi Mauro ha deciso di tornare nella sua città di origine, Rosario, dove, insieme a China Suarez, sua attuale compagna, ha incontrato il padre. Nel mentre Wanda Nara ha organizzato un boat party per il compleanno del figlio Valentino, che è stato festeggiato con una grande festa a cui ha partecipato anche il padre Maxi Lopez.