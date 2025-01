Morata e Alice Campello sono tornati insieme, ora è ufficiale: il post virale

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme : ora è ufficiale. La notizia del ritorno di fiamma tra il calciatore del Milan e la modella italiana è circolata in rete già nella giornata del 27 gennaio, ma è stata confermato dalla coppia solo nelle scorse ore. Sia nel profilo Instagram del giocatore che in quello dell'imprenditrice è apparso uno scatto di coppia in bianco e nero, dove i due appaioni pù felici che mai, segno che le ombre della separazione si sono dissipate e per loro quindi c'è ora un nuovo inizio.

Alvaro Morata e Alice Campello, il gesto social che conferma il ritorno di fiamma

Tra i primi a far trapelare la notizia del ritorno di fiamma tra Morata e Campello c'è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, rivelando altresì che addirittura la coppia vivrebbe già di nuovo insieme e sarebbe felicemente innamorata. La conferma del rumors è arrivata dalla diretta interessata che ha lasciato un like sul profilo social che ha riportato la notizia. Non ci sarebbe dunque bisogno di ulteriore conferma. Nei giorni scorsi, la modella, era a San Siro ad assistere alla partita tra Milan e Cagliari in compagnia della figlia Bella e di un'amica. La coppia ha altri tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, ed Edoardo. La coppia ha sempre negato la presenza di terze persone, adducendo a delle continue incomprensioni come motivi della separazione.