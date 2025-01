Morata e Alice Campello insieme: il messaggio dopo la riconciliazione

Alice Campello, il gesto social dopo la riconciliazione con Morata

Sia il calciatore del Milan che l'imprenditrice hanno ufficializzato le voci circolate insistenetemente nei giorni scorsi, che assicuravano dell’avvenuta riconciliazione tra i due, pubblicando foto esplicite: passeggiate abbracciati, baci, volti felici. Dopo aver condiviso entrambi sui propri account Instagram uno scatto di coppia, dove li si vede raggianti, Alice Campello è tornata nelle scorse ore sui social con un messaggio (in italiano e in spagnolo) nell’ultima delle sue stories: "Non ho parole per tutte le cose bellissime che ci state scrivendo. Vedervi così felici per noi mi emoziona tantissimo, grazie“. Parole a corredo di uno scatto raffigurante la modella che mima con le mani un cuore. La coppia ha ricevuto tantissime attestazioni di felicitazioni, da parte di amici e dei follower. Alvaro e Alice Campello hanno quattro figli: Alessandro, Edoardo, Leonardo e Bella. Dopo il trasferimento del calciatore al Milan, anche la modella ha deciso di trasferirsi in Italia per far stare i figli più vicini al padre.