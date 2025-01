Anna Kalinskaya, il prototipo del tennista ideale sorprende tutti

Anna Kalinskaya , attualmente impegnata nel torneo WTA 250 di Singapore dove ha superato il primo turno battendo l'americana Caroline Dolehide con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, è tornata a far notizia anche per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista a 'Augustman'. Alla domanda su come disegnerebbe la tennista ideale , l'ex compagna di Jannik Sinner ha risposto: " Sarebbe forte come Serena, intelligente come Djokovic ". Poi ha proseguito dicendo: " E aggiungerei sicuramente qualcosa di Roger, un po' di freddezza ".

Anna Kalinskaya e le parole su Jannik Sinner

Nessun accenno quindi a Sinner, che con la tennista russa ha vissuto una breve storia d'amore. La tennista russa è stata tra le poche a non complimentarsi pubblicamente con il campione azzurro per la recente vittoria all'Australian Open. Un silenzio che ha fatto discutere e che ha alimentato ulteriormente il gossip tra appassionati e tifosi. Nei giorni scorsi è circolato online un post che sembrava provenire da lei, ma che poi si sarebbe poi rivelato falso, contribuendo così ad alimentare la confusione. Tuttavia, nei giorni scorsi Kalinskaya è tornata a parlare pubblicamente del suo rapporto con l'altoatesino. Alla domanda diretta se la sua relazione con l'attuale numero uno al mondo le dia pressione in quanto coppia in vista del momento, la tennista russa ha risposto con grande serenità: “Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”.