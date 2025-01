"China Suarez unisce ciò che Wanda Nara ha diviso": Icardi, il padre e la famiglia

Nel bel mezzo della tumultuosa separazione da Wanda Nara , Mauro Icardi e la sua nuova compagna, l'attrice China Suarez , hanno visitato nei giorni scorsi Rosario, città natale del calciatore del Galatasaray, per incontrare la famiglia dell'ex Inter. Questo incontro ha segnato una riconciliazione significativa tra Mauro e suo padre, Juan Carlos Icardi , dopo anni di allontanamento e silenzi. Nel novembre 2024, Juan Carlos aveva dichiarato di non avere "alcun rapporto" con suo figlio da molto tempo.

Icardi, China Suarez e le presentazioni in famiglia

In occasione della visita di Icardi a Rosario, il padre del calciatore ha avuto quindi l'occasione di incontrare anche la nuova nuora. In seguito a questo incontro, Juan Carlos Icardi è stato protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere. Durante il programma Mañanisima è stato rivelato: "Il padre di Mauro Icardi ha iniziato a seguire China Suárez su Instagram". Tra i tanti commenti sui social, c'è stato anche chi ha scritto: "È uno scandalo totale. Questa foto della China con la famiglia Icardi è come dire: 'Wanda vi ha separati e io vi unisco tutti'. Perché ciò che Wanda non è riuscita a ottenere, o ciò che Wanda non ha voluto ottenere, China Suárez lo sta ottenendo". Inoltre, i fratelli di Mauro Icardi sembrano aver preso posizione riguardo alla nuova relazione: Guido e Ivana hanno mostrato apertamente il loro sostegno a China Suárez, mentre Aldana sembra mantenere una maggiore affinità con Wanda Nara.