Bentley, Cadillac, Rolls Royce: Wanda e Icardi si scontrano anche per le auto

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riservare nuove sorprese . Stando alle recenti rivelazioni fatte da Angel de Brito a LAM, il calciatore del Galatasaray e la showgirl starebbero litigando anche per il possesso di diverse auto di lusso. Pare che Wanda sia determinata a non fare un passo indietro nella divisione delle auto così come dei prestigiosi immobili. Tra i veicoli contesi tra i due anche una Rolls Royce Boat Tail, decappottabile dal design nautico, lunga 5,7 metri, con un colore salmone metallizzato e dettagli bicolore. Il suo valore è stimato intorno ai 26 milioni di euro.

Wanda Nara e Mauro Icardi si contendono anche le auto di lusso

Ma non è tutto, poiché tra le altre automobili di lusso contese ci sarebbero anche: Lexus LC 500 Hybrid, dotata di un propulsore ibrido multistadio e un motore V8 aspirato da 5,0 litri. Il costo base è di circa 2,3 milioni di euro (ma la versione personalizzata richiesta da Icardi potrebbe avere un valore superiore); Cadillac Escalade con un motore da 6,2 litri, del valore di circa 90.000 dollari (utilizzato dalla coppia durante il loro soggiorno in Turchia ed è dotato di schermi posteriori progettati per le loro figlie, Isabella e Francesca); Bentley SUV con un prezzo di circa 250.000 euro. Nella divisione dei beni, Wanda Nara non ha dichiarato questa vettura come propria. Oltre a queste, ci sarebbero altre due auto in Turchia che rientrano nella disputa sui beni mobili della coppia. La tensione tra l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle ed il calciatore del Galatasaray è aumentata dopo che l'ex Inter ha acquistato una casa a Nordelta, inizialmente destinata alla sua famiglia, ma ora condivisa con l'attrice e modella China Suarez. Wanda Nara ha espresso il suo disappunto per questa situazione, dichiarando che quella casa era stata pensata per le loro figlie.