Icardi, addio Galatasaray e futuro in Italia? C'entra la China Suarez

Icardi, China e la Turchia: cosa avrebbe chiesto l'attrice a Mauro

A alimentare tali voci è stato anche Guido Zaffora ad Intrusos, secondo cui China avrebbe chiesto al compagno di smettere di giocare in Turchia. Pare che l'attrice non si trovi a suo agio a Istanbul. "Ritiene che non sia un Paese amichevole per accogliere lei e le donne in generale", ha detto il giornalista, per poi aggiungere: "Mauro si è già battuto per un cambio di destinazione ed è per questo che si sarebbe recato anche in Europa". Il calciatore ha già giocato in passato in Serie A con l'Inter, ma tra le opzioni potrebbe anche esserci qualche club europeo. Sempre ad Intrusos è stato rivelato che la China avrebbe ricevuto un'importante offerta di lavoro in Italia. L'attrice pare sia in trattativa con due brand di fama internazionale. Sottolineando la carriera artistica della Suarez, Iavicoli ha affermato: "La verità è che ha quello che serve. È fantastica, è bella, è riconosciuta in Europa per le sue interpretazioni nei film, non è che sia una fidanzata o una persona sconosciuta". Il successo di China arriva anche in un momento in cui Wanda Nara sta cercando di espandersi nel campo della moda. Ora sono in tanti a domandarsi come l'ex lady Icardi prenderà la notizia.