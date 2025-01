Keita Balde rompe il silenzio: "Icardi-Wanda, cercano solo guai. Combatterò"

Keita Balde ha rotto il silenzio e parlato dell' azione giudiziaria mossa contro Wanda Nara e Mauro Icardi . Il calciatore senegalese ha di recente sporto denuncia contro il calciatore del Galatasaray e l'imprenditrice argentina presso la procura di Milano per danni, pregiudizi e molestie sistematiche. L'azione legale è stata intrapresa dopo la diffusione di un video che lo ritrae in compagnia della conduttrice di Bake Off, infiammando il gossip. Keita aveva scritto sui social: " Mi sono visto costretto a rivolgermi ai miei avvocati per proteggere la mia reputazione e salvaguardare non solo la serenità dei miei figli, ma anche quella di Simona, coinvolta senza colpa, che con amore e dedizione sta crescendo i nostri figli ".

Keita Balde, le parole su Icardi e Wanda Nara

A riferire gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda è stato il giornalista Juan Etchegoyen: "La denuncia è per danni e molestie sistematiche. Secondo quanto mi è stato riferito, c'è una somma di denaro già decisa da Keita e una richiesta di danni per risarcimento economico per i danni causati". Ed ancora: "Keita è un calciatore serio e non vuole essere coinvolto in questo scandalo per un errore commesso nella sua vita. Dall'Europa mi dicono che la richiesta di denaro che il giocatore senegalese avrebbe fatto ai tribunali italiani contro Wanda e Icardi è di almeno sei zeri". Stando a quanto riportato dal giornalista, il calciatore avrebbe detto: "Combatterò semplicemente finché qualcuno non risponderà al danno d'immagine che mi hanno fatto, perché questo è un grande danno". Poi avrebbe aggiunto: "Queste persone cercano solo guai...è stata fatta una denuncia contro i due perché non possono approfittarsi di una persona in questo modo. Non sono un santo, ho sbagliato, ma voglio uscire da questa m***a. Questo non va bene per la mia carriera, ancor meno per la mia vita. Non volgio che mia moglie subisca più alcun danno".