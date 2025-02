"Wanda Nara ha cambiato le serrature": Icardi e China Suarez restano fuori

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è arricchita di un nuovo capitolo. Prima di far rientro in Turchia, il calciatore del Galatasaray ha trascorso qualche giorno a Milano, insieme alla nuova compagna China Suarez . Secondo quanto riportato da Lucas Bertero nel programma argentino "Mananísima" su El Trece, e ripreso dal sito argentino Aire De Santa Fe, la conduttrice di Bake Off Argentina avrebbe però impedito al marito di poter accedere alle loro abitazioni in Italia, costringendolo così ad alloggiare in albergo.

Icardi e China Suarez a Milan: Wanda Nara cambia le chiavi di casa

"Mauro Icardi e China Suarez sono stati in hotel a Milano. Wanda Nara ha cambiato tutte le serrature delle proprietà italiane e ha detto "Nessun altro può entrare in queste case"", ha raccontato Lucas Bertero. Il motivo del divieto di accesso sarebbero le numerose borse e oggetti di lusso che Wanda Nara possiede in quegli appartamenti. L'avvocato di Icardi, Lara Piro, ha svelato che il viaggio in Italia del calciatore era legato a una questione giudiziaria, poiché un giudice italiano lo avrebbe convocato per testimoniare nell'ambito della procedura di divorzio. Secondo quanto riportato dai media, Icardi non vedrebbe le sue figlie da più di 25 giorni, poiché l'ex moglie gli negherebbe questo diritto. Nei giorni scorsi l'ex Inter ha fatto rientro in Turchia insieme a la China Suarez. All'aeroporto Ataturk di Istanbul, la coppia è stata accolta da un numeroso gruppo di fan e giornalisti, causando un notevole trambusto, tanto che le autorità aeroportuali hanno dovuto aumentare misure di sicurezza per gestire la folla e garantire l'incolumità della coppia.