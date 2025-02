 Morata e Alice Campello, nuova vita in Turchia: l'accoglienza  al Galatasaray

Alvaro Morata e Alice Campello insieme in Turchia

Al suo arrivo a Istanbul, Morata, che è stato accolto calorosamente dai tifosi del Galatasaray, ha espresso la sua felicità per questa nuova avventura, promettendo altresì di dare il massimo per la squadra. Così come attestato anche da alcuni scatti condivisi dal calciatore e dalla moglie sui social, anche Alice Campello ha deciso di accompagnare il marito in questa nuova fase, trasferendosi con lui a Istanbul insieme ai loro quattro figli: Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Un trasferimento che non ha solo il sapore di una nuova avventura calcistica per Alvaro, ma che rappresenta anche per la coppia un nuovo inizio, lasciandosi alle spalle il periodo difficile della separazione e la vita a Milano. L'imprenditrice ha sempre seguito il marito nei suoi trasferimenti calcistici e questa sarà quindi la volta di Istanbul. Prima era stata a Torino (dove c'è stato l'incontro con Alvaro quando era in forza alla Juventus), Londra, Torino, Madrid, Milano (per pochi mesi). Secondo i media spagnoli Alvaro Morata avrebbe deciso di andare via da Milano sia per motivi professionali che personali. Nel capoluogo lombardo, infatti, il calciatore e la moglie hanno vissuto separati e sono stati nell’occhio dei paparazzi e del gossip.