Hamsik allevatore di galline: la nuova vita dopo l'addio al calcio

Marek Hamsik , ex capitano del Napoli, ha intrapreso una nuova fase della sua vita dopo il ritiro dal calcio professionistico nel 2023 . Attualmente, all'età di 37 anni, l'ex giocatore, oltre a ricoprire il ruolo di vice allenatore nella nazionale slovacca, collaborando con l'ex tecnico azzurro Francesco Calzona, ha sviluppato una passione per l'allevamento di polli . Insieme alla moglie Martina e all'aiuto dei tre figli, gestisce infatti una piccola fattoria in Slovacchia, dove allevano 29 galline che producono circa due dozzine di uova al giorno. Il pollaio è stato progettato su misura, dotato di riscaldamento, ventilazione e porte automatiche, garantendo un ambiente confortevole per gli animali.

Marek Hamsik allevatore di galline: la confessione

Nel corso di una recente intervista al podcast Sport24.sk ha spiegato che le galline razzolano in un pollaio hi-tech, descritto come un albergo per tutti i comfort di cui dispone. "Il sistema di riscaldamento e di ventilazione sono integrati. Il loro ricovero è stato realizzato su misura, dotato anche di porte scorrevoli automatiche, così al mattino non dobbiamo alzarci per controllare come stanno… direi che sono accudite meglio di noi umani", ha raccontato l'ex calciatore. Poi ha aggiunto: "Perché abbiamo deciso di allevare polli? Principalmente per avere le nostre uova fatte in casa. Ne consumiamo abbastanza in famiglia e oltretutto si tratta di un alimento nutriente per le persone e per gli sportivi". Ed ancora: "Se potessimo, ne terremmo anche di più… ma è come se avessimo già un piccolo rifugio dato che abbiamo tre cani, un gatto, due tartarughe, sei porcellini d'India e due furetti. Dimenticavo… abbiamo anche un gallo".