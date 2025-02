Walker, la nuova vita a Milano: l'hotel di lusso e le cene da... Lautaro

Kyle Walker, l'ex calciatore del Manchester City approdato in Serie A in forza al Milan, sembra essersi inserito bene nel contesto meneghino, sia in campo che fuori. Il difensore inglese sembra aver trovato una sistemazione di lusso perfetta per la sua vita nel capoluogo lombardo: il Melia Milano, hotel di pregio situato nel cuore della città, dove il costo di una camera parte da 450 euro a notte e può arrivare fino a 1050 euro a notte per una suite business.