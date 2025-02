"Wanda denunciata per rapimento di minore": le richieste di Icardi e il divieto

La richiesta di Wanda Nara a Icardi

Alla denuncia fatta contro Wanda Nara, gli avvocati del calciatore avrebbero allegato un video dove si vedrebbe l'imprenditrice impedire a Icardi di comunicare con le figlie, così come riferito da De Brito. Il giornalista ha poi aggiunto: "Il soggiorno delle bambine in Argentina non è mai stato consentito da Maurito, per questo si parla di rapimento di minori". Nell'udienza di conciliazione, che si è svolta la scorsa settimana, la nuova compagna di LGante avrebbe mostrato tutta la sua disponibilità a fare vedere le bambine al padre, ma solo a una condizione: "La signora Nara ha posto come condizione per la consegna delle figlie al padre che le ragazze non avessero alcun legame con la fidanzata del padre (Eugenia La China Suarez, ndr), cosa che il signor Icardi non ha accettato", ha sottolineato il giornalista argentino, per poi pubblicare un estratto della sentenza del tribunale di Buenos Aires.